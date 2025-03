Mało wam Harlana Cobena na Netfliksie? Zaraz dostaniecie nowy serial

"Stowarzyszenie umarłych gwiazdorów" nie będzie przez Netfliksa promowany, a warto go obejrzeć, bo to odwrócone kino grozy. Co to znaczy? Kojarzycie te wszystkie j-horrory w stylu "Ringu"? To w tym wypadku przyjdzie wam śledzić losy nie ludzi nawiedzanych przez duchy kolejnych tragicznie zmarłych osób, tylko duchów nawiedzających ludzi. Rozumiecie?