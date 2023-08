Koniecznie obejrzyjcie tę animację. Była nominowana do Oscara i w końcu trafiła do Polski

Jeszcze przed samym filmem świat zdążył już bardzo dobrze poznać Marcela Muszelkę. W końcu mówimy tu o bohaterze popularnych krótkich filmów Deana Fleischera-Campa i Jenny Slate oraz książek z listy bestsellerów "New York Timesa". Mając całkiem sporą grupę fanów, tytułowy mięczak zaliczył swój pełnometrażowy debiut, pokazując się widzom z najlepszej strony.



W tegorocznym sezonie nagród "Marcel Muszelka w różowych bucikach" został obsypany nominacjami. I chociaż wiele z nich udało się zamienić na statuetki, to jednak podczas gali rozdania Oscarów musiał uznać wyższość "Guillermo del Toro: Pinokio". Pomimo całego szumu wokół animacji, do tej pory nie można było legalnie jej w Polsce obejrzeć. To się właśnie zmieniło, bo w tym tygodniu trafiła m.in. do oferty SkyShowtime.



