Tego filmu z Henrym Cavillem nikt nie chciał w kinach oglądać. W streamingu jest hitem

Po co płacić za bilet do kina, skoro dany film niedługo będzie można obejrzeć w streamingu w ramach opłacanej subskrypcji? Ewidentnie z takiego właśnie założenia wyszli widzowie przy okazji "Argylle - Tajnego szpiega". Henry Cavill wciela się tu w tytułowego agenta, bohatera książek Elly Conway. Kiedy fabuły tej introwertycznej pisarki zaczynają zbytnio przypominać rzeczywistość, zostaje ona wciągnięta w międzynarodową aferę. Wkracza tym samym do świata, w którym nic nie jest tym, czym się wydaje.



Prócz Henry'ego Cavilla w filmie występuje cała plejada gwiazd - od Bryce Dallas Howard, przez Sama Rockwella i Bryana Cranstona, aż po Johna Cenę i Duę Lipę. Za kamerą stanął zaś najwybitniejszy uczeń Guya Ritchie'ego - odpowiadający za serię "Kingsman" Matthew Vaughn. Czemu więc nikt nie chciał "Argylle" w kinach oglądać? Wygląda na to, że krytykom udało się skutecznie odstraszyć publiczność (33 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomateos), bo przy budżecie rzędu 200 mln dol. produkcja zarobiła na całym świecie jakieś 95,5 mln. Musiało to zaboleć twórców.