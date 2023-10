Przemoc i narażanie zdrowia kobiet dla zysku. Popularny kanał punktuje patologie obrzydliwego projektu

Autor podkreślił, że choć wspomniany film GOATS łamie regulamin YouTube, z jakiegoś powodu wciąż znajduje się na platformie. To dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że odcinek z duszeniem nie jest wydarzeniem sportowym ("zasady dowolne"), wiele uczestniczek w ogóle nie było świadomych tego, na co się pisały (w związku z czym część osób pozwalało sobie na coraz więcej), a na domiar złego organizatorzy wręcz zachęcali je do jak najostrzejszej rywalizacji. Niestety, ale tak popularni twórcy mają olbrzymie wpływy i zasięgi, dla niektórych stając się wręcz autorytetami - tym bardziej powinni czuć się odpowiedzialni za osoby, które im zaufały.