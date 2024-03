Wiem coś więcej. Nie wiem do końca, bo to jest świeża sytuacja, więc nie jestem w stanie potwierdzić, że to, co wiem jest w stu procentach prawdą. Pani Gosia zakłóciła ciszę nocną i miała się później stawić na pracach społecznych, ale tego nie zrobiła i dzisiaj stało się to, co się stało. Jestem w szoku, bo tylu policjantów przyjechało, jak po najgorszego terrorystę, byłam bardzo zdziwiona. Mam nadzieje, że pani Gosia wyjdzie i zdąży na walkę

- skomentowała dla Super Expressu Lexy Chaplin.