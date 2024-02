Martin Scorsese zagra w filmie Juliana Schnabela. "Jest niezwykły w tej roli"

Uznany i lubiany reżyser Martin Scorsese niebawem zaprezentuje się publiczności na dużym ekranie, gdzie zagra małą, choć znaczącą rolę, wcielając się w postać mentora włoskiego poety, Dantego Alighieri, który wywarł na niego duży wpływ podczas pisania "Boskiej komedii". Obraz "In the Hand of Dante" wyreżyseruje Julian Schnabel.