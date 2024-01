"Popiół i diament" zrobił na mnie ogromne wrażenie, kiedy go zobaczyłem - mówił Scorsese do Leonardo DiCaprio. Dalej reżyser wyjaśniał analogię między bohaterem filmu Wajdy, a bohaterem granym przez DiCaprio w "Infiltracji". Zdaniem reżysera, w filmie Wajdy mamy bohatera, który utknął, tak jak twój bohater w Infiltracji, który utknął w strzelaninie, a nie planował brać w niej udziału. Nie wie też dlaczego się tam znalazł i próbuje wreszcie dowiedzieć się, co w zepsutym świecie jest dobre - tłumaczył reżyser.