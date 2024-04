20 kwietnia (4/20) Mata wraz ze swoją Fundacją 420 wystartował z nową aplikacją. Jak czytamy w opisie na Instagramie, Cannabe to "pionierskie cyfrowe narzędzie do samokontroli używania i pogłębiania wiedzy o konopiach oparte o algorytmy AI". Aby zacząć z niego korzystać, wystarczy wprowadzić dane, by otrzymać informację zwrotną na temat tego, czy palenie marihuany jest bezpieczne, czy może warto ograniczyć używkę i porozmawiać ze specjalistą.