"Menu" to świetna czarna komedia. Zróbcie sobie przysługę i odpalcie Disney+

A było to to tak: gdy scenarzysta Will Tracy wybrał się kilka lat temu do wytwornej restauracji na prywatnej wyspie w pobliżu Bergen, lekka klaustrofobia twórcy postanowiła nieco uprzykrzyć mu życie. Gdy zauważył, że łódź, która go tam przywiozła, odpłynęła, skonstatował, że utknął tam na cztery godziny - bez żadnej możliwości ucieczki. Zaczął się zastanawiać: "a co, jeśli zdarzy się coś złego?".



Te emocje stały się podwalinami scenariusza, na który pomysł Tracy przedstawił Sethowi Reissowi. Satyryczna forma przypadła do gustu producentom - Adamowi McKayowi i Betsy Koch. Dostrzegli potencjał w tej kombinacji drwiny z dość niekonwencjonalną mieszanką gatunków.