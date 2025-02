Miedziaki - gdzie obejrzeć online film nominowany do Oscarów? Możecie go łatwo nadrobić

Być może widzieliście już większość nominowanych do Oscara w najważniejszej kategorii filmów - ale istnieje spora szansa, że to właśnie „Miedziaki” („Nickel boys”) jest tym, którego nie mieliście jeszcze okazji upolować. Na szczęście niedługo przed rozdaniem nagród produkcja wpadła do streamingu - możecie ją obejrzeć w ramach abonamentu!