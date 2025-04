Czy warto iść do kina na Minecraft: Film? Opinie mówią same za siebie

Adaptacja ma coś do powiedzenia na temat kreatywności i jej tłumienia przez prawdziwy świat, ale jest to ledwie obecny temat. Kiedy się pojawia, dialogi są zbyt oczywiste. Czasami są zabawne momenty, ale filmowi ostatecznie brakuje serca. Żadnej postaci nie dano wystarczająco dużo czasu, aby rozkwitnąć, a ich wątki są tak niedopracowane, że praktycznie zaniedbane. W te postacie włożono bardzo mało troski lub wysiłku, co sprawia, że ​​wszystkie szczere momenty wydają się doklejone, a nie naturalną progresją ich historii.