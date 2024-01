Na okładce "Moniki" widzimy kobietę spoglądającą gdzieś w rozgwieżdżone niebo. W jej oczach możemy dostrzec jakąś niepokojącą mieszankę nostalgii i przerażenia. Współgra to z tonem całej opowieści Daniela Clowesa. W końcu sama sfera wizualna przywodzi na myśl tytuły EC Comics - wydawnictwa, które w latach 40. i 50. specjalizowało się w wydawaniu pulpowych horrorów, fantasy i science fiction (to pod ich szyldem ukazywały się "Opowieści z krypty"). Z tym retroposmakiem wchodzimy do świata co najmniej dziwacznego. Rządzi nim bowiem logika (czy raczej jej brak) sennych koszmarów. Oniryczny klimat spaja fabułę, która zamaszystymi ruchami rozciąga się na kolejne rejony gatunkowe i tematyczne.



"Monica" naznaczona jest ogromnymi ambicjami. Pierwsza plansza, jaką zobaczymy, w skrócie przedstawia historię naszego świata do czasów rewolucji seksualnej. Na komiks składa się dziewięć krótkich rozdziałów, z czego pierwszy zabiera nas do okopów wojny w Wietnamie. Dwóch żołnierzy sprzecza się ze sobą. Pochodzą z przeciwległych klas społecznych, przez co różnią się poglądami i doświadczeniami. Obaj są jednak Amerykanami, a więc stanowią awers i rewers tej samej monety. Bo właśnie o takiej dwoistości traktuje główna linia fabularna komiksu, w którym matka i córka okazują się swoimi całkowitymi przeciwieństwami.



