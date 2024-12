MrBeast, w rzeczywistości James Stephen "Jimmy" Donaldson, to amerykański youtuber, osobowość internetowa i biznesmen. Na YouTubie zgromadził ponad 330 mln subskrybentów, co czyni go twórcą z największą ilość subskrypcji w serwisie. Jest trzecim najczęściej obserwowanym twórcą na TikToku (104 mln obserwujących), na Instagramie śledzi go 60 mln osób, a na X - 30,9 mln.