Miałam dzisiaj obejrzeć horror, ale wystarczy mi relacja z gali MTV Awards

Bebe Rexha to amerykańska piosenkarka i autorka tekstów pochodzenia albańskiego. Choć bardzo starała się być zapamiętaną, co z pewnością udało się jej zrobić, stylizacja zdecydowanie nie należała do udanych. Bebe zaprezentowała się w czarnej, skórzanej sukni, która z przodu wyglądała całkiem w porządku. Tył kreacji był znacznie gorszy, gdyż prezentował dwie "dziury" na pośladkach. Bebe nie popisała się też fryzurą, doczepiając do blond włosów spory kosmyk, przypominający ogon. Wyszło naprawdę bardzo dziwacznie.