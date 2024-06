To najdziwniejszy feel-good movie, jaki zobaczycie. W sam raz na weekend

Feel-good movies, jak sama ich nazwa wskazuje, mają sprawiać, że widz poczuje się dobrze. Może i nie mamy w tym wypadku do czynienia z głupiutkim "Mamma Mia!", gdzie pobrzmiewają wpadające w ucho hity Abby, a bohaterowie na tle pięknych pejzaży wyginają śmiało ciało. "Na rauszu" wciąż jednak poprawia humor i napawa pozytywną energią. Poważne tematy podejmuje bowiem w rozrywkowy sposób. Ducha filmu najlepiej oddaje finałowa scena, w której Martin... tańczy. I cóż to jest za taniec! Piękny, wyzwalający, radosny. Wszystkie dramaty, problemy, komplikacje nagle przestają mieć znaczenie.



Polecać "Na rauszu" to trochę jak stwierdzać oczywistą oczywistość. W końcu to produkcja głośna, ze wszech miar chwalona. Na Rotten Tomatoes cieszy się przecież 93 proc. pozytywnych recenzji od krytyków i poleca ją aż 90 proc. internautów. O jakości tego tytułu najlepiej świadczy fakt, że Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej postanowiła go nagrodzić Oscarem dla najlepszego filmu międzynarodowego. Jeśli więc jeszcze go nie widzieliście, najwyższa pora nadrobić zaległości. A jeśli już go obejrzeliście, zawsze warto sięgnąć po niego jeszcze raz. W tym i w tym wypadku będzie smakował równie dobrze. Na zdrowie!



