Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 genialnych nowości, w tym polski film i hiszpański kryminał

„Bridgertonowie” wracają – mam wrażenie, że to zdanie pisałem kilka tygodni temu. I tak to prawda, bo do serwisu trafiła właśnie ostatnia część najnowszego sezonu. Ta produkcja to hit Netfliksa i bez dwóch zdań jeden z najważniejszych aktualnie emitowanych seriali serwisu. Jeśli wiec jeszcze jej nie widzieliście, to to jest ten moment, gdy warto spróbować.