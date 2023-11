Najbardziej wciągające seriale. Od tych produkcji nie da się oderwać

Nie da się od tego serialu nie zacząć, bo bez dwóch zdań jest to produkcja, od której nie da się oderwać. A nawet nie wolno! Dlaczego? Powód jest bardzo prozaiczny – serial jest piekielnie skomplikowany. Fabuła zabiera nas do Winden, małego miasteczka gdzieś w Niemczech. Tam poznajemy losy kilku rodzin, które stają w obliczu zaginięcia młodego członka społeczności. Niedługo później jasne dla widza staje się, że dziecko nie zostało porwane, ale… cofnęło się w czasie. I choć może brzmi to trochę banalnie, to serial jest tak złożony i misternie skonstruowany, że bez bardzo uważnego oglądania (a niektórzy koledzy z redakcji robili sobie notatki) można się pogubić. Jednocześnie to serial, który wciąga od pierwszej do ostatniej minuty, choć te końcowe nie są tak dobre jak premierowy sezon.



Serial obejrzycie w serwisie Netflix.