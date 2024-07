Oni znajdą igłę w stogu siana. Najlepsi detektywi w popkulturze

"Diane, 11:30 a.m., February 24th. Entering the town of Twin Peaks" - wypowiedź ta wpisała się na stałe do popkultury, podobnie jak jej autor, Dale Cooper. W bohatera serialu "Miasteczko Twin Peaks" (1990-1991) stworzonego przez Davida Lyncha i Marka Frosta wcielił się Kyle MacLachlan. Agent specjalny FBI przebywa do Twink Peaks w 1989 r., by zbadać brutalne morderstwo licealistki Laury Palmer. Z biegiem czasu odkrywa głęboko skrywane przez miasteczko tajemnice, które mają związek również z zjawiskami nadprzyrodzonymi. Cooper pojawił się także w spin-offie produkcji "Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną" (1992).