Te metamorfozy filmowe aktorów robią wrażenie. Osiem największych przemian

Są takie role, które po prostu pasują do danego aktora czy aktorki, dzięki na przykład budowie ciała i aparycji. Najlepszym tego przykładem jest Elizabeth Debicki, wcielająca się w księżną Dianę w hitowym serialu "The Crown". Na Instagramie serialu fani często komentują, iż Elizabeth jest niemal identyczna, jak Diana. Ogromna w tym zasługa charakteryzatorów "The Crown", którzy dbają przecież o każdy detal we fryzurze, stylizacjach czy gestach. Oczywiście Debicki posturą podobna jest do Diany, która była bez wątpienia smukłą kobietą.



W jednym z wywiadów Debicki zwróciła uwagę na to, że pewne gesty księżnej, które wciąż wykonuje, zostają z nią już po zejściu z serialowego planu: charakterystyczne powolne mruganie i przekrzywianie głowy pod konkretnym kątem. Sama przyznała w jednym z wywiadów, iż w pewnym momencie linia między nią, a księżną po postu zatarła się.



Pewnego dnia zrobiłam coś na planie, już nie pamiętam co, ale wtedy ktoś do mnie podszedł i zawołał: Boże, jesteś tak podobna do Diany! A ja nie wykonałam żadnego gestu świadomie, nie grałam. Linia między nią a mną się zatarła. To zrozumiałe, bo długo byłam z jej postacią - wyjaśniała. Już 16 listopada na Netflixie zagości szósty i ostatni sezon "The Crown", który podzielony zostanie na dwie części. W pierwszej z nich fabuła skupi się na relacji Diany z Dodim Al-Fayedem oraz tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się w Paryżu.