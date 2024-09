Nie dziwi, że bodaj najwyżej oceniany przez widzów i krytyków serial - „Szogun” - podczas rozdania Emmy 2024 okazał się najlepszą odcinkową produkcją dramatyczną roku. Hitowy tytuł zgarnął łącznie aż 18 statuetek w swojej kategorii, ustanawiając nowy rekord (poprzednie należały do trzynastu wyróżnień dla „Johna Adamsa” oraz dwunastu dla „Gry o tron”). Nagrody trafiły również do Hiroyukiego Sanady i Anny Sawai, co okazało się historycznym zwycięstwem w dwóch wersjach - Sawai to pierwsza aktorka azjatyckiego pochodzenia, która zgarnęła Emmy. Sanada to z kolei pierwszy Japończyk z takim osiągnięciem.



Gala okazała się wielkim sukcesem Disneya, bowiem w kategorii komediowej zwyciężył „The Bear”. Co więcej, ten tytuł również pobił rekord (w tym wypadku swój własny z ubiegłego roku), otrzymując aż jedenaście nagród. Tym bardziej zaskoczył fakt, że najważniejszego z wyróżnień w tej dziedzinie - za najlepszy serial komediowy - nie dostała produkcja z Jeremym Allenem White’em w roli głównej, a... „Hacks” od HBO.



Produkcja z Jean Smart (statuetka dla najlepszej aktorki w serialu komediowym) ma powody do radości, ale to „The Bear” jest drugim serialem ceremonii, który może poszczycić się historycznym zwycięstwem - Liza Colon-Zayas to pierwsza Latynoska, która pokonała pozostałe artystki w konkurencji Najlepsza aktorka drugoplanowa.



Tymczasem najlepszym serialem limitowanym - zero zdziwienia - okazał się „Reniferek”.