10 najpopularniejszych filmów i seriali w 2023 roku w streamingu. To najchętniej oglądali Polacy

"Wednesday", mimo premiery w listopadzie 2022, i tak nie miała sobie równych w Polsce w tym roku. Hype wokół "The Last of Us", czyli produkcji słusznie nazywanej najlepszą adaptacją gry wideo w historii, również przełożył się na wyniki. "Przyjaciele" to tytuł, do którego Polacy powracają regularnie, a i "Wiedźmin" nie powinien nikogo dziwić - może i narzekamy, ale oglądać Cavilla lubimy. Tak czy inaczej, każdy z powyższych tytułów zasługuje na to, by się z nim zapoznać. Z różnych względów.