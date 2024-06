Widzowie Netfliksa nagle zaczęli oglądać ten serial. Serwis nie mógł tego tak zostawić

"Nocny agent" był jednym z tych niespodziewanych hitów Netfliksa. Nie miał wielkiej kampanii marketingowej i widzowie odkrywali go na własną rękę. W dodatku tłumnie, bo produkcja po swojej premierze w marcu 2023 r. wspięła się na szczyt globalnej listy najpopularniejszych seriali anglojęzycznych platformy. Nie zeszła z niego przez kolejne 10 tygodni. Wykręciła taki wynik, że weszła nawet do topki najchętniej oglądanych tytułów serwisu wszech czasów.



"Nocny agent" to adaptacja powieści Matthew Quirka. Thriller akcji opowiada historię niskiego rangą agenta FBI, który pełni dyżur w piwnicy Białego Domu. Chociaż telefon zazwyczaj nie dzwoni, akurat tej nocy się to staje. Główny bohater rzuca się więc w wir niebezpiecznych wydarzeń, odkrywając, że jego krajowi grozi spisek.