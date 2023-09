Debiut Romanowskiej w "Nasz nowy dom" chłodno oceniony przez widzów: "Nigdy nie zastąpi Kasi Dowbor"

Wygląda więc na to, że Miszczakowi nie do końca udała się zmiana z odmłodzeniem prowadzącej. Choć Romanowskiej nie można odmówić uroku osobistego, to jednak doświadczenie w prowadzeniu programów telewizyjnych ma małe. Dowbor była gospodynią "Nasz nowy dom" aż przez dziesięć lat. Nic dziwnego, że przez tak długi czas widzowie po prostu się do niej przyzwyczaili. Poza tym wiele lat przepracowała w swoim zawodzie, w związku z czym to doświadczenie, warsztat dziennikarski, obycie z kamerą i jednocześnie pewna naturalność zostały zauważone przez ludzi. Być może zmiana z Romanowską nie do końca była dobra, choć na ostateczny werdykt trzeba będzie poczekać. W końcu za nami dopiero pierwszy odcinek nowego sezonu.