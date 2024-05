Netflix usuwa najtańszy pakiet. Klienci dostają już wiadomości

O tym, że Netflix zamierza wycofać swój najtańszy pakiet na rzecz abonamentu z reklamami, dowiedzieliśmy się w styczniu. Oferta Basic, czyli Podstawowa, najpierw zniknęła z USA, a teraz maile informujące o zmianach otrzymują także mieszkańcy Kanady i Wielkiej Brytanii. Przypomnę, że abonament reklamowy wprowadzono jesienią 2022 r. na wybranych rynkach na pięciu kontynentach. Powód? Netflix zaobserwował, że liczba subskrybentów wariantów z reklamami wzrosła na przestrzeni dwóch kwartałów o 70 proc., a Basic with Ads to obecnie 40 proc. rejestracji na Netfliksie w krajach, które to umożliwiają. Na początku roku było to aż 23 mln użytkowników.



W Stanach Zjednoczonych w sumie ponad 20 mln subskrybentów zdecydowało się na przejście na plan z reklamami. Trudno zatem dziwić się gigantowi: liczby nie kłamią i dowodzą, że przychody z reklam błyskawicznie rosną. Co jednak ważne, abonenci pakietu reklamowego nie mają dostępu do 5-10 proc. biblioteki ze względu na ograniczenia licencyjne.