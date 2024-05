Netflix: co obejrzeć w weekend? Zebraliśmy najlepsze nowości

Bez dwóch zdań „Brigertonowie” są jednym z najważniejszych tytułów Netfliksa. To opowieść, która z każdym sezonem przyciąga przed ekrany rzesze widzów i, co może nie aż tak ważne, świat serialu cały czas się powiększa. Od zeszłego roku dostępny jest również serial „Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów”. Jeśli jeszcze nie oglądaliście serialu, to musicie wiedzieć, że fabuła zabierze was do Anglii z czasów regencji (czyli początek XIX wieku). Nie oczekujcie jednak przesadnej historycznej akuratności, spodziewajcie się raczej romansów miłości i… odrobiny erotyki.



