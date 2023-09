Mroczna satyra o chilijskim dyktatorze i kultowy serial wojenny. Do serwisu Netflix wpadło sporo nowości

Tym razem wśród nowości Netfliksa dosłownie każdy znajdzie coś dla siebie. Choć, biorąc pod uwagę wczorajsze premiery, można się zwyczajnie nie wyrobić z oglądaniem - mimo że w czwartek w serwisie zadebiutowały zaledwie 3 tytuły, to tak czy owak warto rzucić na nie okiem. Na platformę wpadł bowiem mocny miniserial - "Czwartkowe wdowy", zadziorna komedia romantyczna - "Ehrengard: Sztuka uwodzenia" i coś dla fanów klasycznych baśni w odświeżonej odsłonie. Tytułów jest sporo, a czasu - jak zwykle mało, dlatego, nie przedłużając, sprawdzamy, co nowego wpadło dzisiaj do serwisu Netflix.