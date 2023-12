Nowości serwisu Netflix na święta. Co pojawi się w świąteczny weekend?

Do świąt pozostało zaledwie kilka dni. W ferworze przygotowań wigilijnych potraw, pieczenia pierników czy po prostu planowania nadchodzących wolnych dni przypominamy, że po seansie "Kevina", "Holiday" czy "Listów do M." warto zajrzeć do nowości serwisu Netflix - w świąteczny weekend kilka z nich wpadnie na platformę.