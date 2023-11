Polacy uwielbiali ten serial. Dziś wraca na Netfliksa z nowym sezonem

Jest dopiero 3 listopada, a Netflix już zdążył zaserwować widzom potężną dawkę nowości. Do tej pory na platformie pojawiły się takie produkcje jak polski serial "Polowanie na ćmy", thriller "Zamknięcie" z Famke Janssen w roli głównej, a także "Złodziejki" z Melanie Laurent i włoski dramat "Nuovo Olimpo". Jeśli nie zdążyliście nadrobić najnowszych tytułów, zawsze warto do nich wrócić, a tymczasem sprawdzamy, co w serwisie Netflix będzie można obejrzeć już dzisiaj.