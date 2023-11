Myśli i modlitwy kieruję do tych, którzy włączą nowy hit Netfliksa. Ten hiszpański horror straszy nudą

Scenarzysta Jorge Guerricaechevarria nie przejawia wygórowanych ambicji. Zamiast silić się na jakąkolwiek oryginalność, stawia na sprawdzone i wyświechtane klisze fabularne. Udaje, że ma nam coś do powiedzenia, podczas gdy do punktu kulminacyjnego zmierza po linii najmniejszego oporu. Korzysta przy tym z przejrzystych metafor, od których oczywistości można oślepnąć. Mury klasztoru mają więc powstrzymywać straszliwą tajemnicę przed wydostaniem się na światło dzienne, a habit uciskać drzemiące w ciele żądze. Może i jest tanio, ale za to leniwie.



Z hiszpańskimi produkcjami Netfliksa mam zazwyczaj ten problem, że za bardzo rozpinają się między kinem gatunkowym a społecznie zaangażowanym, przez co same nie wiedzą, czym chcą tak naprawdę być. "Siostra śmierć" to nie jest ten przypadek. Twórcy od początku do końca stawiają na horror i nadają filmowi tożsamość przeciętnego straszaka. Dlatego w scenie otwierającej oglądamy krótką kronikę z okresu wojennego, a potem ten rozliczeniowy pazur gdzieś zanika, aby powrócić w ostatnim akcie. Co się dzieje w międzyczasie? Poznajemy siostrę Narcisę, która w młodym wieku doznała cudownego objawienia. Teraz zamierza nauczać dziewczęta w dawnym klasztorze. Niby wszystko idzie, jak trzeba, ale już podczas pierwszej lekcji słyszy głosy.



