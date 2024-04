Na Netfliksa wbija największy polski cringe tego roku. Oglądajcie co innego, niech nie będzie hitem

Ładne dziewczyny, ładne widoki - tak w skrócie rysuje się koncepcja "Dziewczyny influencera". Fabuła to tylko pretekst, aby pozachwycać widzów pięknymi pejzażami, w których bohaterki chętnie eksponują swoje krągłe kształty. Nie ma tu sensu, ani logiki. Jest za to cringe, bo Szymon Gonera zachowuje się, jak, za przeproszeniem, dziaders. Jakby dzień przed rozpoczęciem prac nad scenariuszem założył sobie Instagrama i przeraziło go wszystko, co tam zobaczył. Pełno tu bowiem powidoków wirtualnej rzeczywistości. Celebryta ze spadającymi notowaniami próbuje swoich sił we freak fightach, a dziewczyny w poszukiwaniu pieniędzy flirtują z OnlyFans. Dobra, a gdzie coś, czego nie wiemy? A no tak, zaangażowanie rosyjskiej mafii. Zaraz, co? Skąd twórca to wziął?