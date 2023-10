Najdłużej trwający serial Netfliksa powraca z nowym sezonem

Netflix od dłuższego czasu kojarzony jest z bezlitosnym kasowaniem swoich seriali. Jeśli jakiś nie spełnia oczekiwań platformy, zaraz trafi do kosza, dlatego fani żyją w ciągłym strachu o dalszy los swoich ulubionych produkcji. Serwis ma jednak w swojej bibliotece również tytuły cieszące się długowiecznością. Nie ma ich co prawda wiele, ale przecież takie "Grace i Frankie" czy "Orange is the New Black" ciągnęło się przez siedem sezonów. Jak na standardy usługi, to naprawdę sporo.



Od lipca tego roku wiadomo jednak, że jeden z seriali Netfliksa potrwa jeszcze dłużej. Parę miesięcy temu platforma przedłużyła bowiem "Szkołę dla elity" o kolejny 8. już sezon. "Jak to 8. skoro 7. jeszcze nie ma?" - zapytacie. To oczywiście prawda, ale sytuacja już w przyszłym tygodniu ma ulec zmianie.



