Nowy horror Netfliksa męczy biurokracją, ale w końcu akceptuje wniosek o dobrą zabawę

Zamiast domku w głębi lasu mamy tu domki letniskowe na pustkowiu. Napalonych nastolatków zastępują natomiast styrani pracownicy władz miejskich. Każdy, kto kiedykolwiek starł się z administracyjną biurokracją, zapewne od razu najchętniej zobaczyłby ich martwych. Reżyser i przy okazji współscenarzysta (do pary z Thomasem Moldestadem) Patrik Eklund daje nam jednak wyraźniejsze powody, abyśmy nie pałali do nich sympatią. To bowiem urzędnicy, którzy przejęli działkę pod budowę galerii handlowej i nawet nie pomyśleli, aby zapłacić jej byłemu właścicielowi odszkodowanie. Nie liczą się z ludzkimi tragediami i po trupach dążą do przekształcenia wiochy w miasteczko wyjęte z mokrych snów Amerykanów z lat 50.



Kilkoro bohaterów może się jednak pochwalić większą empatią. Lina jest szczególnie wycofana i drążona problemami z przeszłości, co od razu sugeruje nam, że to nasza final girl. Chociaż twórcy bawią się konwencją slashera, nie mogą pochwalić się odwagą Ti Westa wywracającego ją na nice w "X". Eklund rezygnuje tu z charakterystycznej dla formuły obsesji na punkcie seksu, zastępując ją wątkami kapitalistycznej drapieżności. Obudowanie ich horrorem nie wychodzi mu najlepiej, dlatego klimatu niepokoju tutaj nie poczujecie. Ten wyjazd integracyjny urzędników wygląda dokładnie tak, jak sobie wyobrażacie - wieje na nim nudą.



