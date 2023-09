Nadchodzi 3. odsłona hitowego serialu Netfliksa. Skradnie więcej serc niż nowości na licencji?

Spoglądając na listę premier Netfliksa na przyszły tydzień zauważymy, że "Lupin" nie ma zbyt dużej konkurencji. Przynajmniej wśród tytułów oryginalnych platformy. W produkcjach na licencji robi się już jednak nieco groźniej. Dzień przed premierą 3. sezonu francuskiego serialu do serwisu wleci bowiem jeden z najlepszych akcyjniaków ostatnich lat. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to najwyższa pora, aby pozwolić, żeby "Nikt" skopał wam tyłki.



Scenariusz do filmu napisał Derek Kolstad - scenarzysta "Johna Wicka", dzięki czemu możecie mieć jako takie wyobrażenie tego, co was czeka. Znany z roli Saula Goodmana z seriali "Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula" Bob Odenkirk wciela się tu w zmęczonego rutyną dnia codziennego everymana. Jedno wydarzenie budzi w nim jednak od dawna uśpioną bestię, przez co rzuca wyzwanie rosyjskiej mafii.