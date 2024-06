Już 18 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes dużo nam mówi o jakości "Mea Culpy". A dodajmy do tego, że w sieci można było jeszcze natknąć się na komentarze, typu: "jeden z najgorszych filmów wszech czasów", "jest okropny", etc., etc., etc. Bezlitosne i kąśliwe wpisy w mediach społecznościowych nic jednak Netfliksa nie obeszły. Platforma właśnie zapowiedziała nowy projekt, za którym stoi Tyler Perry - jako reżyser, scenarzysta i producent. Zdjęcia do niego już zresztą ruszyły. Trwają od 28 maja do 28 czerwca w Atlancie.