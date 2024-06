Nie żyje gwiazdor zespołu z Eurowizji. Miał 70 lat

Brytyjską grupę muzyczną Black Lace z pewnością kojarzą ci, którzy są fanami Eurowizji - w 1979 r. zespół wystąpił bowiem na 24. edycji muzycznego konkursu z piosenką "Mary Ann". Otrzymał wówczas 73 punkty, co zapewniło mu 7. miejsce w tabeli. Black Lace, znany z takich kawałków jak "Agadoo", "Macarena" czy "Birdie dance", zaczynał swoje profesjonalne występy w 1976 r. i koncertował w zasadzie aż do teraz. Sam Colin Gibb, który był aktywny niemal do samego końca - 13 maja zdecydował jednak, że przechodzi na emeryturę, a niemal miesiąc później świat obiegła informacja o jego śmierci.