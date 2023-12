Z patostreamów do kariery muzycznej. Nikita wypuściła nową piosenkę

Historia Nikoli Alokin w dużej mierze związana jest z patostreamingiem i patogalami. 19-latka zaczynała jako dziewczyna Daniela Magicala, patostreamera, którego awantury i libacje widzowie mogli oglądać na żywo. Po jakimś czasie między parą doszło do kłótni, Nikita wyjechała do Warszawy i ostatecznie ich związek nie przetrwał próby czasu. Influencerka postanowiła szukać szczęścia (i pieniędzy) na galach MMA - zawodniczka organizacji Clout MMA w sierpniu 2023 roku zmierzyła się z Moniką Laskowską, "najlepszą polską dziennikarką", a już 2 miesiące później okazało się, że nastolatka zawalczy w klatce z matką swojego byłego chłopaka - Małgorzatą Magical. Wygląda jednak na to, że Nikita postanowiła wycofać się z freak fightowych walk, by spróbować swoich sił jako piosenkarka.