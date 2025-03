Jeden z największych hitów Netfliksa wkrótce powróci z 2. sezonem. Kiedy premiera?

Według serwisu „What’s On Netflix” streamingowy gigant planuje premierę 2. serii na październik 2025 ro. To bez wątpienia świetna wiadomość dla wielu widzów, którzy w 2024 r. przyczynili się do osiągnięcia przez „Nikt tego nie chce” imponującego wyniku rzędu 56,8 mln wyświetleń. Sam Netflix nie potwierdził jeszcze oficjalnie tej daty, ale wszystko wskazuje na to, że ogłosi ją przy okazji zakończenia zdjęć - prawdopodobnie już w przyszłym miesiącu.



Co wiemy? Do obsady 2. sezonu dołączyła Leighton Meester, znana z roli Blair Waldorf w serialu "Plotkara". Jej postać ma stanowić wyzwanie dla bohaterów granych przez Brody'ego i Bell, dodając nową dynamikę. Ponadto w nowych odcinkach zobaczymy Ariane Moayeda ("Sukcesja"), Alexa Karpovsky'ego ("Dziewczyny") oraz Milesa Fowlera ("Na dnie").