Netflix otwiera bramę do fabryki czekolady. Powstanie program ze świata Wonki

Netflix ogłosił casting do reality show inspirowanego światem Willy'ego Wonki, który otworzy przed widzami bramę do fabryki czekolady. Zasady gry będą podobne do tych, które pojawiły się w oryginalnej powieści Roalda Dahla z 1964 r., ponieważ grupa szczęśliwców będzie miała okazję wejść do fantastycznej krainy marzeń tylko pod warunkiem, że zdobędzie złoty bilet. Dodatkowo uczestnicy będą musieli wziąć udział w specjalnie stworzonych grach, w których udowodnią, że mogą sobie poradzić w nawet najbardziej kuszących warunkach.