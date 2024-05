Kim jest Norbert Wronka? Młody artysta zadebiutuje na festiwalu w Opolu

"Niewinny" zadebiutował w muzycznych serwisach streamingowych dokładnie 8 kwietnia 2021 r. Singiel był owocem współpracy Wronki oraz wytwórni Niebieski Label. Autorką tekstu i muzyki jest Sara Kordowska, natomiast za produkcję odpowiada Patrick the Pan. Norbert zdradził, że pracę nad kawałkiem rozpoczęli już w październiku i dodał, że w przyszłości chciałby nagrać płytę: "Ale to za wcześnie, by o tym mówić. Chciałbym to marzenie zrealizować w ciągu dwóch lat, lecz to zależy od wielu okoliczności" - mówił dla serwisu Wschowa Nasze Miasto.