Kim są Modelki? Ich kawałek "Chyba że z Tobą" znasz z TikToka

"Modelki", czyli debiutancki kawałek grupy, ukazał się 20 lipca 2023 r. i zebrał nieco ponad 870 tys. wyświetleń. Pod koniec sierpnia 2023 r. można było usłyszeć drugi utwór, "Billboard Drop", który nie powtórzył jednak sukcesu poprzednika - na YouTubie zebrał on zaledwie 363 tys. odsłon. Z kolei "Industry Plant (skit)", który zadebiutował we wrześniu 2023 r., nie przekroczył nawet 60 tys. wyświetleń. Sukces przyszedł wraz z kawałkiem "On Me" - utwór wpadł do serwisu Spotify pod koniec minionego roku i został odtworzony ponad 1 mln razy. Nikt jednak nie spodziewał się, że kolejna piosenka Modelek okaże się być strzałem w dziesiątkę.