Netflix wchodzi w weekend brytyjskim serialem kryminalnym. Mocne nowości serwisu

Jak co czwartek Netflix nie zawodzi i dostarcza widzom sporo najnowszych produkcji. W ostatnim czasie do serwisu wpadło kilka nowości - pojawił się m.in. "Uncharted" z Tomem Hollandem i Markiem Wahlbergiem w rolach głównych, a także szwedzki horror "Konferencja". Hitem Netfliksa okazał się także nowy serial kryminalny "Tajemnice polskich morderstw", który znajduje się obecnie na 1. miejscu najpopularniejszych produkcji, a także film dokumentalny o Annie Przybylskiej - "Ania". Tymczasem sprawdzamy, jakie nowości wpadły dzisiaj do serwisu Netflix.