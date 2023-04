Odmóżdżający film akcji na weekend? Ten z De Niro i Malkovichem się nada

Karty na stół: "Odkupienie" nie jest dobrym filmem. Ba, koło dobrego filmu to może i by stało na półce osiedlowej wypożyczalni VHS. Po seansie od razu chce się bowiem zadzwonić do Roberta De Niro i Johna Malkovicha, aby zapytać, czy wszystko u nich w porządku. Powiedzieć, że jak potrzebują kasy, to się im pożyczy. Bo próżno tu szukać tak wciągającej fabuły, jak i realizacyjnej sprawności. To produkcja rozmemłana, której twórcom zdecydowanie zbyt dużo czasu zajmuje dojście do sedna sprawy. Rozciągają więc ekspozycję w nieskończoność, skupiając się na romansie dwójki bohaterów, aby potem nagle skręcić w stronę pełnokrwistego kina akcji.



Jest w pierwszej połowie filmu kilka interesujących rozwiązań fabularnych i realizacyjnych. Zażywanie narkotyków zostaje tu podane w romantycznym anturażu, stając się substytem seksu. Bo Shelby i Ruby to ludzie z marginesu. Ćpuny, które wszystkie pieniądze wydają na heroinę. Mężczyzny nie stać na prawdziwy pierścionek zaręczynowy, więc kupuje zabawkowy. Twórcy dają nam w ten sposób znać, że chociaż bohaterowie żyją w brudzie, a po domu walają się zużyte strzykawki, ich miłość jest czysta i niewinna. Dlatego nim się obejrzymy para, postanawia wyjść na prostą. Skończyć z nałogiem i zacząć od nowa. Pewnie czekałby na nich bajkowy happy end, gdyby nie bezwzględny diler, niemogący pogodzić się z utratą stałych klientów. Jego manipulacje doprowadzają do śmierci kobiety, po czym protagonista wypowiada wojnę przestępcom.



