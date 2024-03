Oliwka Brazil obraża Fagatę w najnowszym utworze. Kto się na kim wybija?

Oliwka Brazil nie pozostała dłużna i postanowiła dać upust swoim emocjom również na Instagramie. Poza kolejnymi wyzwiskami zarzuciła Fagacie, że to ona była wcześniej jej fanką i tańczyła do utworów jej autorstwa na TikToku. Wielokrotnie zaznaczając przy tym, że uwielbia Brazil. Odbiła też piłeczkę wspominając o tym, że to manager influencerki przyszedł do wytwórni raperki i prosił o to, żeby nagrały coś razem. Jednak na tym się nie skończyło. Oliwka podkreśliła, że ona przynajmniej potrafi być samodzielna. W odróżnieniu od Agaty, która nie ma większego wkładu w swoje utwory. Według tej relacji piosenki mają być pisane i wydawane za nią. Dlatego też nie powstała żadna muzyczna odpowiedź na diss, a Fagata zdecydowała się jedynie na krótką wypowiedź za pośrednictwem social mediów.



W całej aferze padł też argument dotyczący tego, że w świecie rapu dawno nie było żadnej głośniejszej dramy. Może obecna kłótnia jest próbą zmiany tego stanu rzeczy? Nie wiadomo, ile w tym prawdy, a ile faktycznych pretensji. Jedno jest jednak pewne. Ostatecznie nie dowiedzieliśmy się, kto dla kogo jest tutaj inspiracją. Trzeba niestety czekać na kolejne prowokacyjne single.