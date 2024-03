Czekacie na "Black Mirror"? Rzućcie okiem na tę produkcję sci-fi od Apple TV+

Choć w tej produkcji nie znajdziecie potężnych zwrotów akcji, trzyma ona w napięciu aż do samego końca. Lecz właśnie dzięki temu, że nie uświadczycie tu większej dynamiki, reżyser pozostawia spore pole do refleksji - czy to moralne? Czy etyczne? Czy chciałabym dzielić życie z klonem bliskiem osoby, będąc w błogiej nieświadomości, że to nie jest "prawdziwa" osoba? To ciekawy przypadek, kiedy statyczność filmu wcale mu nie umniejsza, a wręcz przeciwnie - 2 godziny mijają niezwykle szybko.



Należy podkreślić, że "Łabędzi śpiew" mimo wszystko nie skupia się na technologii, ponieważ pod tym względem nie ma tutaj złego wyboru - sklonowanemu mężczyźnie zostanie wymazane wspomnienie z eksperymentalnej terapii i nic nie będzie mu zaprzątało myśli. Pozostanie on prawdziwym Cameronem z tymi samymi wspomnieniami i zachowaniem, które miał jego pierwowzór. Reżyser Benjamin Cleary bardziej jednak chce zwrócić uwagę widza na samego Camerona i jego odczucia, bo to właśnie on będzie ponosił konsekwencje tego, co się wydarzy - dzięki technologii, która za pomocą specjalnych soczewek pozwala nagrywać obraz z perspektywy ich posiadacza, Cameron widzi, co robi jego klon. Jak wchodzi w jego rodzinę, która de facto powoli przestaje być jego rodziną. I to jest w tym najbardziej bolesne.