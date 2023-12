Pamela Anderson ma już dość wizerunku seksbomby

Gwiazda "Słonecznego patrolu" nie tylko świetnie wyglądała, ale też pokazała, że bez makijażu można prezentować się pięknie i świeżo i nie ma co ukrywać swojego wieku. To nie pierwszy raz, gdy Anderson zrezygnowała z makijażu, będąc na wielkiej gali. Kilka miesięcy temu na jednej z imprez również zaprezentowała bardzo naturalny wizerunek. Pamela pokazała nie tylko bardzo naturalną buzię, ale i uczesanie, związane do tyłu włosy w koński ogon.