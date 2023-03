Bardzo mroczna strona modelingu. Ten film ze SkyShowtime mnie zdołował

Myśląc o latach 80. czy 90. mamy przed oczami kariery supermodelek, takich jak m.in. Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell czy Cindy Crawford, które zrobiły niewyobrażalne kariery i zyskały status gwiazd lat 90. Istnieją również trochę mniej znane nazwiska modelek lat 90. takich jak chociażby Carré Otis oraz Jill Dodd. To właśnie one m.in. zdecydowały się wypowiedzieć o tym, czego doświadczyły, gdy zaczynały swoje kariery w branży mody. Ich opowieści są tak bardzo przerażające, że widz nie dowierza w to, co słyszy. Nie tylko w same historie molestowania, gwałtu oraz handlu ludźmi dojrzałych mężczyzn na młodych dziewczętach. To, co poraża, to fakt, iż pracownicy agencji wiedzieli o tym. W filmie kilkukrotnie pada hasło zmowa milczenia, pokazujące, że mimo, iż wszyscy wiedzieli, co ci faceci robią, było na to przyzwolenie. Z kolei młode modelki nie za bardzo mogły powiedzieć komukolwiek o tym, co przeżywają, w obawie o utratę zleceń. A będąc same, w obcym mieście, musiały przecież zarabiać. Gdy temat wykorzystywania seksualnego wypływał na przykład na branżowych imprezach, ludzie mody ucinali go.