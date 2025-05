Apple TV+ ma nowy serial science fiction. Jest wyjątkowy

Poznajcie Murderbota. To android stworzony do pilnowania porządku, ładu społecznego, do usług ochroniarskich. Kiedy jednak trzeba, potrafi być brutalny. Bardzo brutalny. Jego imię nie wzięło się przecież znikąd. Jednak pewnego dnia coś się w nim łamie, a konkretniej – to on łamie swoje własne zabezpieczenia i uwalnia się z okowów narzuconego mu oprogramowania.