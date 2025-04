Nowy serial Apple TV+ to festiwal dziwactw. Nie mogę się od niego oderwać

Wracając do postaci - ich głębia psychologiczna zasługuje na szczególną uwagę. Te komponowane są ze szczegółów i niuansów; nawet kostiumy i ich kolory coś nam o nich mówią. Każda z tych osobliwych person została powołana do życia z wielką starannością o to, by widz był świadomy ich złożoności. To nie są bohaterowie z papieru, a z krwi i kości - a dzięki temu bardziej odklejone momenty służą opowieści, zamiast sprawiać, że się do niej dystansujemy. Odrobina szaleństwa jest równoważona prawdziwym człowiekiem. I wszystko pięknie współgra.



„Ser od rządu” to rzecz, myślę, inteligentna, pełna ciekawych odniesień religijnych i komentarzy kulturowych, wspaniale zrealizowana, świetnie zagrana, ozdobiona żywiołową ścieżką dźwiękową - miksem soulu, popu i krautrocka. Coś unikalnego, ciekawego i przyjemnego w odbiorze. Nie jest to jednak serial, który nazwałbym znakomitym. Dlaczego?



Cóż, moim zdaniem winny jest format. Dwie filmowe godziny utkane z tego typu materiału sprawiłyby, że miałbym ochotę klaskać na napisach końcowych. Niestety, rozciągnięcie tej surrealistycznej komedii na dziesięć epizodów znacząco osłabia impakt, rozrzedza esencję. Może i nie męczy, ale sprawia, że część rozsypujących się wątków zaczyna przeszkadzać. Brakuje tu też jakiegoś podsumowania, kropki nad i - po finale zastanawiałem się zresztą, czy to aby na pewno już? Czy tak właśnie kończy się serial, w którym jeszcze kilka godzin wcześniej widziałem potencjał na jedną z najciekawszych produkcji ostatnich lat? Podkreślę: warto obejrzeć, ale zmarnowany potencjał może zaboleć.