Halle Berry stwierdziła, że jej Oscar niczego nie zmienił. "Ten system nie jest stworzony dla nas"

Zmusiło mnie to do zadania sobie pytania - czy to ma znaczenie? Czy to naprawdę zmieniło coś dla kobiet o innym kolorze skóry, dla moich sióstr? (...) Kilka lat temu siedziałam w towarzystwie Andry Day i Violi Davis, obie zostały nominowane za wybitne występy. Byłam w stu procentach pewna, że to rok, w którym jedna z nich zdobędzie nagrodę. System nie jest zaprojektowany dla nas, musimy przestać pożądać tego, co nie jest dla nas.