Netflix dowiózł ducha polskiej przygody. "Pan Samochodzik i templariusze" to petarda

Pierwsza adaptacja "Pana Samochodzika i templariuszy" Zbigniewa Nienackiego powstała jeszcze w 1971 roku pod postacią serialu telewizyjnego. Z całą nostalgią, jaką można do niego żywić, siłą rzeczy dzisiaj wygląda archaicznie. Twórcy filmu postanowili więc uaktualnić przedstawianą w nim historię, tłumacząc ją na język współczesnego widowiska. Tutaj nie ma już dydaktycznego tonu, ani stopowania narracji na rzecz wykładów z historii, bo tytułowy bohater popisuje się co prawda swoją wiedzą, ale tylko po to, aby nie rozbić cennego antyku na głowie swojego przeciwnika. Siła produkcji opiera się bowiem na gatunkowych atrakcjach i nawet podrasowanie oryginału pod kątem politycznej poprawności, odbywa się w niej za pomocą sprytnie wplecionych żartów o zabarwieniu feministycznym.



Głównego bohatera poznajemy, kiedy trafia na trop skarbu templariuszy. Chwaląc się swoim osiągnięciem na konferencji prasowej, epatuje nawet nie tyle pewnością siebie, co zwyczajną pychą. Swój egoizm będzie musiał przepracować wraz z grupą rezolutnych harcerzy, nieprzychylną mu dziennikarką i córką tragicznie zmarłego przyjaciela. Bo przecież jak to w kinie przygodowym już bywa, poszukiwania artefaktów są tylko motorem napędowym fabuły, z których postacie muszą wyciągnąć jakąś naukę. Jeszcze nie Pan Samochodzik, a po prostu Tomasz ściga się więc z liczną konkurencją po bogactwa słynnego zakonu, jednocześnie próbując zrozumieć, że w grupie zawsze raźniej.



Czytaj także: